Champions League rivoluzione sui diritti tv in Italia? Tra Sky Amazon Dazn e Mediaset spuntano due novità!

Rompipallone.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA sta ridisegnando il mercato dei diritti televisivi per la Champions League e il prossimo ciclo porta con sé una svolta che coinvolge anche l’Italia. L’organizzazione mira a raggiungere 5 miliardi di euro a stagione e ha avviato una seconda asta dopo aver giudicato deboli le prime offerte. Nel nuovo scenario spuntano due piattaforme inattese e cresce la competizione tra operatori come Sky e Amazon, mentre l’assetto futuro potrebbe cambiare il modo in cui milioni di tifosi seguiranno il torneo. La seconda asta e le mosse dei player italiani. La UEFA ha scelto di rilanciare l’intero processo commerciale, fissando la nuova scadenza per giovedì a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

