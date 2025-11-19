Cervellini Acn | Accompagnare i bimbi nel digitale senza giudicarli

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c’è dietro allo schermo, con rischi significativi. Per questo dobbiamo accompagnarlo nell’esplorazione della rete come facciamo quando attraversa la strada. È fondamentale, come genitori, accompagnarli senza giudicarli, altrimenti rischiano di chiudersi e di cercare online risposte e curiosità legittime per la loro crescita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cervellini (Acn): "Accompagnare i bimbi nel digitale senza giudicarli" - "Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c’è dietro allo schermo, con rischi significativi. Come scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Cervellini Acn Accompagnare Bimbi