Cervellini Acn | Accompagnare i bimbi nel digitale senza giudicarli
(Adnkronos) – "Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c’è dietro allo schermo, con rischi significativi. Per questo dobbiamo accompagnarlo nell’esplorazione della rete come facciamo quando attraversa la strada. È fondamentale, come genitori, accompagnarli senza giudicarli, altrimenti rischiano di chiudersi e di cercare online risposte e curiosità legittime per la loro crescita in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marcovalerio Cervellini. . l poliziotto va in pensione dal 1° novembre e saluta i colleghi via radio, per l'ultima volta. Dall'auto risponde la figlia: "Sono fiera e orgogliosa di te". È commovente il video diffuso sui social dalla questura di Roma, guidata da Roberto - facebook.com Vai su Facebook
Cervellini (Acn): "Accompagnare i bimbi nel digitale senza giudicarli" - "Il bambino spesso utilizza il digitale senza sapere cosa c’è dietro allo schermo, con rischi significativi. Come scrive lanuovasardegna.it