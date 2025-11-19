Cercava la strada corretta per raggiungere il traghetto e imbarcarsi per l'Albania, ma ha sbagliato il percorso e quindi perso il controllo della propria auto, finendo così nella acque del porto di Bari: per sua fortuna il protagonista della vicenda è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tettuccio della vettura, consentendo così ai soccorritori di intervenire in tempo e riportarlo sano e salvo a terra. L'incredibile episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 18 novembre. Secondo le poche notizie filtrate finora, dal momento che gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, l'automobilista stava tentando di raggiungere il traghetto per l'Albania quando, presumibilmente anche a causa della scarsa visibilità dovuta alle pessime condizioni meteo, invece di svoltare verso l'area di imbarco ha proseguito dritto dinanzi a sé, oltrepassando così le barriere di sicurezza e finendo in mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cerca di salire sul traghetto e finisce in mare. Si salva salendo sul tettuccio