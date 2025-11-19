Cera perde le staffe durante la diretta di Tutolo | Sei un bugiardo basta fesserie sul mio conto

Botta e risposta sui social tra Napoleone Cera e Antonio Tutolo, con il candidato della Lega che dopo aver guardato la diretta facebook dell'avversaro di coalizione, di oggi, mercoledì 19 novembre, piccato ha risposto definendo Tutolo un “bugiardo”, in risposta all'ex sindaco di Lucera, che lo ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it