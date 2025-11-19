Cento grammi di coca in macchina arrestati

Due persone sono state arrestate dopo un controllo di routine della guardia di finanza, che ha rivelato che avevano con sé cento grammi di cocaina. A riportare la notizia è Telefriuli, che specifica che i due giovani, un 28enne di porpetto e un 23enne di Torviscosa, la trasportavano in auto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Catania, 27enne con 100 grammi di droga arrestato dai Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Cento grammi di "coca" in macchina, arrestati - Due persone sono finite in manette dopo un controllo di routine della guardia di finanza a San Giorgio di Nogaro ... Scrive udinetoday.it

Arrestati con cento grammi di cocaina in auto ad Avellino - Un 57enne e un 55enne di Avellino sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti. Da ansa.it

Aveva 130 grammi di coca in macchina: arrestato 43enne ad Avezzano - Aveva circa 130 grammi di cocaina in auto e per questo è finito l’altra sera agli arresti con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di droga. Segnala ilmessaggero.it