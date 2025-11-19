Cento grammi di coca in macchina arrestati

Due persone sono state arrestate dopo un controllo di routine della guardia di finanza, che ha rivelato che avevano con sé cento grammi di cocaina. A riportare la notizia è Telefriuli, che specifica che i due giovani, un 28enne di porpetto e un 23enne di Torviscosa, la trasportavano in auto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

