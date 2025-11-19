Cegeka lancia TPRM | così nasce il nuovo standard della fiducia digitale

Cegeka ha presentato oggi a Milano la piattaforma TPRM (Third Party Risk Management) che aiuta le aziende a gestire meglio i rischi dei fornitori, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e controlli continui. «Non ci limitiamo a rispondere alle normative» - spiega Lorenzo Greco, ad di Cegeka Italia - «Trasformiamo la gestione del rischio in un vantaggio competitivo che rafforza trasparenza e velocità decisionale». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cegeka lancia TPRM: così nasce il nuovo standard della fiducia digitale

