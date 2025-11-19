Cau 75 accessi al giorno | Scesi del 9 % quelli al Ps

Liste d’attesa, centri d’assistenza urgenza (Cau) e pronto soccorso sono stati al centro della seduta del consiglio comunale dedicato alla sanità, richiesto dai consiglieri di opposizione che ha visto la presenza del direttore generale Tiziano Carradori e della dirigenza di Ausl Romagna. L’opposizione ha subito edivenziato come i risultati del Cau nello sgravare il Pronto soccorso non siano apprezzabili. A rispondere nel merito è la dirigente Aura Brighenti, che ripercorre la storia del Cau di Ravenna, attivo al Centro di medicina e prevenzione dal gennaio del 2024. "Il nostro Cau è attivo in prossimità del nosocomio e perciò, oltre che rispondere ai bisogni della popolazione, punta a a ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cau, 75 accessi al giorno: "Scesi del 9 % quelli al Ps"

