Cattelan il water dorato svenduto a 12 milioni di dollari | la delusione da Sotheby’s a New York
The Comedian, la famosa banana attaccata al muro, aveva raggiunto un valore di 6,2 milioni di dollari. America, il water dorato, va ancora oltre: supera ogni limite e si trasforma in un perfetto connubio tra critica sociale, simbolo pop e oggetto di lusso di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
