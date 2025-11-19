Catherine Zeta-Jones celebra 25 anni di nozze con Michael Douglas | Ti amo oggi come allora
La star di Chicago ha dedicato un post molto emozionante e tenero nei confronti del marito per festeggiare il venticinquesimo anniversario di matrimonio. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. La star di Mercoledì ha voluto dedicare un post per l'anniversario di nozze con l'attore condividendo alcune riflessioni e foto. L'attrice ha selezionato alcune immagini della coppia e le ha raccolte in un unico post su Instagram per riassumere gli oltre due decenni trascorsi insieme alla star di Hollywood. Il messaggio di Catherine Zeta-Jones per l'anniversario con Michael Douglas "25 anni fa oggi, percorrevo la navata" ha scritto Zeta-Jones "Il profumo inebriante dei fiori, il bagliore delle candele, il coro gallese risuonante e tu alla fine del lungo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
