Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi vogliono rimettersi in marcia verso i playoff, mentre gli abruzzesi devono risalire una classifica che si è fatta già pericolosa. Catanzaro-Pescara si giocherà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante l’undicesimo posto e i 15 punti raccolti, i calabresi hanno più di un motivo per essere ottimisti. La squadra di Aquilani, prima della sconfitta di Empoli nell’ultimo turno di campionato, aveva inanellato nove punti in quattro partite, ed è su questa strada che deve proseguire per raggiungere il traguardo dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Pescara, tredicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla