Catania domani 20 novembre test di Medicina al Policlinico | appello del Comune per una viabilità scorrevole
Rafforzamento dei controlli in vista delle prove d'accesso. In occasione dei test di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, previsti per domani, giovedì 20 novembre, presso la torre biologica e la cittadella universitaria di via Santa Sofia, il Comando della Polizia Locale ha predisposto un potenziamento dei servizi di controllo e gestione del traffico. L'arteria stradale interessata ospita il Pronto Soccorso e vari reparti del Policlinico Universitario, rendendo necessario mantenere sgombri i passaggi dedicati ai mezzi di emergenza.
