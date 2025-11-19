Catania capitale dei fantasmi | la mappa dei luoghi infestati in città e in provincia

Cataniatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania, primi anni Duemila. Una famiglia di turisti si trova in città per assistere alla festa di Sant'Agata. Per l'alloggio sceglie un bed and breakfast in un palazzo nobiliare in zona via Umberto. Un appartamento ampio, elegante, confortevole, luogo perfetto per una vacanza perfetta. Sin dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Catania capitale dei fantasmi: la mappa dei luoghi infestati in città e in provincia - Nelle strade del capoluogo si incontrano tracce pagane, massoniche ed esoteriche a bizzeffe. Come scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Capitale Fantasmi Mappa