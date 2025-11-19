Castellana Gilda | Chiediamo dignità salariale e meno burocrazia contro la precarietà ventennale

La Gilda degli Insegnanti ha manifestato in un sit-in a Piazza Vidoni per sottolineare la grave mancanza di attenzione da parte della politica nazionale nei confronti del comparto istruzione. L'iniziativa di protesta nasce dalla necessità di riaffermare la centralità della scuola come luogo deputato alla costruzione del futuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Castellana (Gilda): “Stabilizzare risorse e rafforzare lo stipendio tabellare è il primo passo per il rilancio della scuola. Basta gabbie contrattuali e ritardi cronici” Vai su X

La redazione di Orizzonte Scuola organizza uno speciale informativo con la presenza dei cinque sindacati firmatari: Cisl Scuola (con Ivana Barbacci), Uil Scuola Rua (con Giuseppe D'Aprile), Snals (con Elvira Serafini), Gilda (con Carlo Castellana) e Anief (co - facebook.com Vai su Facebook

Contratto scuola firmato, Castellana (Gilda): aumenti e arretrati forse tra dicembre e gennaio. Per la parte normativa non ci sarà sequenza contrattuale - Contratto scuola finalmente firmato: oggi, 5 novembre, è stato raggiunto l’accordo per quanto riguarda la parte economica del CCNL scuola 2022- Riporta tecnicadellascuola.it