Castellana Gilda | Chiediamo dignità salariale e meno burocrazia contro la precarietà ventennale

La Gilda degli Insegnanti ha manifestato in un sit-in a Piazza Vidoni per sottolineare la grave mancanza di attenzione da parte della politica nazionale nei confronti del comparto istruzione. L'iniziativa di protesta nasce dalla necessità di riaffermare la centralità della scuola come luogo deputato alla costruzione del futuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contratto scuola firmato, Castellana (Gilda): aumenti e arretrati forse tra dicembre e gennaio. Per la parte normativa non ci sarà sequenza contrattuale - Contratto scuola finalmente firmato: oggi, 5 novembre, è stato raggiunto l’accordo per quanto riguarda la parte economica del CCNL scuola 2022- Riporta tecnicadellascuola.it

