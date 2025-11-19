Caso Yara gli avvocati di Bossetti ottengono i tracciati genetici Potenziali novità nel processo
L'accesso ai dati grezzi dell' analisi genetica nel caso di Massimo Bossetti segna un momento potenzialmente cruciale per la difesa dell'uomo, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Questa concessione, ottenuta dopo un'attesa prolungata che si estende per oltre sei anni dalla richiesta iniziale, fornisce agli avvocati di Bossetti, in particolare all'avvocato Claudio Salvagni, la possibilità di esaminare la base scientifica che ha sostenuto l'intera indagine e il conseguente verdetto di colpevolezza. Il materiale ritirato, racchiuso in un capiente hard disk, non è una semplice collezione di documenti processuali già noti, ma una vasta raccolta di dati grezzi che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, non erano stati formalmente acquisiti al fascicolo dibattimentale e possiedono il carattere della potenziale novità della prova.
