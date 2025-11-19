Caso Yara Gambirasio la difesa di Bossetti ottiene la copia dei 25mila profili genetici e le foto dell’inchiesta

Bergamo, 19 novembre 2025 – Quasi sei anni dopo. La difesa di Massimo Bossetti ha a disposizione, per la prima volta, copia dei tracciati delle analisi genetiche di quella che è stata l'indagine scientifica più grande della storia. L'avvocato Claudio Salvagni ha ritirato, in mattinata, i dati sul profilo genetico della vittima Yara Gambirasio e di quelli (quasi 25mila) - in forma anonima - raccolti nella caccia all’assassino che portò a Ignoto 1, a cui la genetica diede il nome e il volto di Massimo Bossetti (che scontra una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

