Caso Yara consegnati alla difesa di Bossetti i tracciati dei Dna raccolti?Riparte la caccia a ‘Ignoto 1’?

(Adnkronos) – La difesa di Massimo Bossetti ha avuto copia dei tracciati delle analisi genetiche di quella che è stata l’indagine scientifica più grande della storia. L'avvocato Claudio Salvagni ha ritirato, in mattinata, i dati sul profilo genetico della vittima Yara Gambirasio e di quelli – in forma anonima – raccolti per arrivare a identificare . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

