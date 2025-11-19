Caso plusvalenza Mandragora chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell' Udinese

Nei confronti del presidente dell'Udinese Calcio e del suo vice – Franco Soldati e Stefano Campoccia (che è anche consigliere federale della Figc) è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per il caso plusvalenze, che coinvolge l'ex giocatore dei friulani Rolando Mandragora e l'allora. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

