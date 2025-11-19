Caso plusvalenza Mandragora chiesto il rinvio a giudizio per i vertici dell' Udinese

Udinetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei confronti del presidente dell'Udinese Calcio e del suo vice – Franco Soldati e Stefano Campoccia (che è anche consigliere federale della Figc) è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per il caso plusvalenze, che coinvolge l'ex giocatore dei friulani Rolando Mandragora e l'allora. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caso plusvalenza mandragora chiestoCalcio: Udinese, richiesta giudizio per plusvalenze con Juve - Per l'Udinese Calcio, il presidente Franco Soldati e il vice Stefano Campoccia, che è anche consigliere federale della Figc, è stato chiesto il rinvio a giudizio, con udienza davanti al Gup del Tribun ... Lo riporta msn.com

Arrivabene: “Caso plusvalenze? La fine di un incubo. Mai pentito di aver preso Vlahovic” - Maurizio Arrivabene è tornato a parlare del caso plusvalenze dopo che il Gup di Roma, nei giorni scorsi, ha disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti. Si legge su gianlucadimarzio.com

Caso Plusvalenze, ex vertici Juve patteggiano la pena per l'inchiesta Prisma - Via libera dal gup di Roma ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma", che indaga su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Plusvalenza Mandragora Chiesto