Caso Garofoli l' ultima di Schlein | Il governo vede complotti dove non ci sono

"E' doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri, la smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo Paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l'Italia fanalino di coda in Europa sulla crescita. C'e' moltissimo da fare per fare ripartire l'economia". L'ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Mestre (Venezia), a margine della festa di chiusura della campagna elettorale del candidato presidente del Veneto Giovanni Manildo. "So che domani ci sara' un incontro sugli incentivi perche' dopo il flop di Transizione 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garofoli, l'ultima di Schlein: "Il governo vede complotti dove non ci sono"

