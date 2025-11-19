Caso Garofani | Meloni incontra Mattarella La chiamata della premier prima dell’appuntamento al Quirinale
Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dalla presidente questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. La visita arriva dopo le tensioni tra FdI e il Quirinale con la smentita di Francesco Saverio Garofani sul presunto piano del Quirinale per far cadere la premier. Una realtà emersa da un pezzo pubblicato su La Verità, che ha sollevato le critiche di alcuni esponenti del partito di Meloni. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Sintetizzerei così il caso Verità-Quirinale-Garofani, anche se temo che ci andremo avanti per giorni, se non per settimane: il complotto non c'è ma non dovrebbe neanche esserci un uso così disinvolto delle parole in pubblico da parte di chi dovrebbe essere pi Vai su X
#ottoemezzo Italo Bocchino sul caso Garofani e l'articolo de La Verità: complotto del Quirinale per far fuori Meloni come titola il giornale? La risposta - facebook.com Vai su Facebook
Complotto contro Meloni, Garofani: “chiacchierata con amici”/ Dal Quirinale “sconcerto” per tensione con FdI - Meloni, il "day after": la non smentita di Garofani, sconcerto del Colle, l'intervento di Fazzolari ... Si legge su ilsussidiario.net
Un piano per fermare Meloni? Garofani parla dopo lo scontro tra FdI e il Colle: "Chiacchiere tra amici". Il ruolo della premier - Il consigliere del Quirinale al Corsera: "Amareggiato e spaventato dalla violenza dell'attacco". Segnala today.it
Quirinale: i retroscena del “piano anti-Meloni”. La smentita del Colle e la difesa di Garofani - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Segnala primapress.it