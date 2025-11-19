Caso Garofani | Meloni incontra Mattarella La chiamata della premier prima dell’appuntamento al Quirinale

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dalla presidente questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. La visita arriva dopo le tensioni tra FdI e il Quirinale con la smentita di  Francesco Saverio Garofani  sul presunto  piano del Quirinale  per far cadere la premier. Una realtà emersa da un pezzo pubblicato su La Verità, che ha sollevato le critiche di alcuni esponenti del partito di Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caso garofani meloni incontraComplotto contro Meloni, Garofani: “chiacchierata con amici”/ Dal Quirinale “sconcerto” per tensione con FdI - Meloni, il "day after": la non smentita di Garofani, sconcerto del Colle, l'intervento di Fazzolari ... Si legge su ilsussidiario.net

caso garofani meloni incontraUn piano per fermare Meloni? Garofani parla dopo lo scontro tra FdI e il Colle: "Chiacchiere tra amici". Il ruolo della premier - Il consigliere del Quirinale al Corsera: "Amareggiato e spaventato dalla violenza dell'attacco". Segnala today.it

Quirinale: i retroscena del “piano anti-Meloni”. La smentita del Colle e la difesa di Garofani - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Segnala primapress.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garofani Meloni Incontra