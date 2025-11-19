Caso Garofani | Meloni incontra Mattarella La chiamata della premier prima dell’appuntamento al Quirinale

Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena rientrata a Roma da Mestre, si è recata al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’incontro era stato proposto dalla presidente questa mattina, con una telefonata al Capo dello Stato, finalizzata a programmare la visita. La visita arriva dopo le tensioni tra FdI e il Quirinale con la smentita di Francesco Saverio Garofani sul presunto piano del Quirinale per far cadere la premier. Una realtà emersa da un pezzo pubblicato su La Verità, che ha sollevato le critiche di alcuni esponenti del partito di Meloni. 🔗 Leggi su Open.online