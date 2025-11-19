Caso Garofani Meloni incontra Mattarella al Quirinale

Lidentita.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier: "Rammarico per le parole del consigliere, nessuno scontro con il Colle" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

caso garofani meloni incontra mattarella al quirinale

© Lidentita.it - Caso Garofani, Meloni incontra Mattarella al Quirinale

Scopri altri approfondimenti

caso garofani meloni incontraMeloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni incontra Mattarella al Quirinale: c’è “sintonia”, ma parole Garofani “inopportune” ... Riporta tg24.sky.it

caso garofani meloni incontraMeloni al Quirinale, "sintonia" con Mattarella. Il "rammarico" per le parole di Garofani - La premier Giorgia Meloni si è recata questa mattina al Quirinale per un incontro con il Presidente della ... Scrive iltempo.it

caso garofani meloni incontraCome è andato l’incontro tra Meloni e Mattarella sul caso Garofano: “Rammarico, ma piena sintonia istituzionale” - Non ci sarebbe stato alcuno scontro istituzionale tra la premier Meloni e il presidente Mattarella per il caso del consigliere Garofani, scoperchiato da ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garofani Meloni Incontra