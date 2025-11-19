Caso Garlasco Andrea Sempio | Mi sento perseguitato non ho più una vita

AGI - "Un po’ sì, non posso negarlo". Ospite di "Cinque minuti", su Rai 1,  Andrea Sempio  risponde così a Bruno Vespa che gli chiede se si sente  perseguitato. "È una cosa che periodicamente ricapita - spiega Sempio - ci ricadi dentro, un certo  accanimento  c’è, spero in buona fede. Io al momento  non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso fare niente, è come essere ai  domiciliari ". Rispondendo a una domanda sul  famoso foglio  su cui il padre scrisse 'Venditti gip archivia x 20-30 euro' sottolinea: "Penso fosse semplicemente un appunto su quanto costava ritirare le carte dell’ archiviazione, per quello 20-30 euro. 🔗 Leggi su Agi.it

