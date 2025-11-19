Caso Bolognesi Dal primo giorno Fdi attacca | Propaganda e indottrinamento
Monta la polemica per l'iniziativa "Bolognesi. Dal primo giorno", evento dedicato a studenti e studentesse sui temi dei diritti e della cittadinanza. Mentre il sindaco Matteo Lepore aprirà la mattinata al Teatro Manzoni, l’opposizione di Fratelli d’Italia non gli risparmia critiche, etichettando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Caso “Bolognesi. Dal primo giorno", Fdi attacca: "Propaganda e indottrinamento" - Cavedagna: “Si sostituisce al Parlamento, vergognoso coinvolgere i ragazzi” e annuncia segnalazione all'Ufficio scolastico ... Lo riporta bolognatoday.it
Bolognesi dal primo giorno: si consolida l’azione del Comune per promuovere ius soli, diritti di cittadinanza e migliorare l’accessibilità ai servizi - Bologna (ph Ezio Cairoli) Dopo l’introduzione nello Statuto del principio dello ius soli e le iniziative della campagna di comunicazione “Bolognesi dal primo giorno”, dal 2022 l’Amministrazione comuna ... Riporta sassuolo2000.it