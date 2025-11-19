Caso a Catania per un ragazzino di 12 anni la garante per l’Infanzia | Ascoltare la sua volontà di restare con la madre
CATANIA, 19 novembre 2025. Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha commentato il delicato caso di un ragazzo catanese di 12 anni, Marco, nome di fantasia, al centro di una decisione giudiziaria che potrebbe separarlo dalla madre. Secondo il provvedimento della Corte d'Appello, Marco potrebbe essere affidato al padre, con il rischio di non rivedere la madre per tre mesi, salvo incontri successivi in ambito protetto. La volontà del minore ignorata. La Garante ha sottolineato che la Corte non ha considerato la volontà di Marco, che ha espresso chiaramente il desiderio di restare con la madre.
