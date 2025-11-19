Casa di riposo ‘Busignani’ pronta per febbraio
Termineranno a febbraio i lavori iniziati alla casa di riposo ‘Busignani’ nelle scorse settimane. "Il cantiere sta proseguendo regolarmente. È stato ripristinato l’intonaco dove degradato, con malta e rete. Iniziano in settimana, tempo permettendo, le rasature dei prospetti, poi si procederà alla tinteggiatura. Successivamente sarà la volta della sistemazione delle coperture del tetto, con adeguamento pendenze e doppia guaina per impermealizzare" spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mirko Boschetti. Asp Ravenna Cervia e Russi, insieme al Comune di Cervia, hanno formalizzato un accordo per effettuare la riqualificazione energetica e la manutenzione straordinaria della casa di riposo ‘Busignani’ di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
