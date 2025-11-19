Casa abbandonata blitz all’alba | ci viveva un uomo con molti precedenti e con il braccialetto elettronico
Occupazione abusiva in uno stabile a Lurate Caccivio, in via Piatti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il figlio della proprietaria – una donna del 1933 residente a Milano – avrebbe scoperto movimenti all’interno dell’immobile, da tempo in disuso. A quel punto avrebbe chiamato le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La casa dei poeti abbandonata crediti fotografici Explore with Leigh - facebook.com Vai su Facebook
Sgomberata la casa ‘occupata’. Allacci abusivi e spaccio di droga. Il blitz dopo l’ordinanza del sindaco - Lucca, 2 agosto 2025 – Blitz della polizia in un immobile di via Trenta: sgomberati tredici ragazzi extracomunitari che vivevano ammassati lì abusivamente. Si legge su lanazione.it