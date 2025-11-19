Cartoon toylette e Illegalità umana | una serata tra clown musica e tango al Teatro Manicomics

Sabato 22 novembre al Teatro Manicomics una serata dedicata alla forza comunicativa delle arti dal vivo, capace di unire pubblici, linguaggi e sensibilità diverse: dalle risate liberatorie del clown contemporaneo di Cartoon Toylette alla potenza poetica e musicale di Illegalità Umana, che culmina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Cartoon toylette" e "Illegalità umana": una serata tra clown, musica e tango al Teatro Manicomics - Il collettivo artistico I Mercanti della Neve è composto da: Paolo Vitalucci e Marina Colombo, professionisti del tango da 30 anni, riconosciuti a livello internazionale per il pregiato stile di Villa ... Scrive ilpiacenza.it