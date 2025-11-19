Cartomante si arricchiva a nero e incassava il reddito di cittadinanza | l’ultimo scandalo targato Cinque Stelle

Come cartomante aveva ricevuto, dal periodo pandemico ad oggi, oltre 3mila clienti evadendo circa 150mila euro. Il tutto percependo il reddito di cittadinanza e l’assegno di inclusione. Per questo una bolognese di 56 anni è stata denunciata dalla guardia di finanza, scoprendo una frode fiscale per oltre 200mila euro. E’ l’ultimo scandalo targato “Cinque stelle” e relativo alla poggia di sussidi elargiti a truffatori, senza alcun controllo, negli anni di governo del M5S, al netto della voragine del super-bonus. La cartomante abusiva col reddito di cittadinanza. I finanzieri hanno scoperto che la donna, attraverso un profilo falso, adescava una variegata tipologia di clienti e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento nella sua casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cartomante si arricchiva “a nero” e incassava il reddito di cittadinanza: l’ultimo scandalo targato “Cinque Stelle”

