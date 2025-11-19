La Carta del docente è tornata operativa da martedì 19 novembre 2025, dopo settimane di incertezze e proteste. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di anticipare l’accesso alla misura, consentendo ai docenti interessati di utilizzare i fondi residui dell’ anno scolastico 20242025 e le somme riconosciute a seguito di sentenze favorevoli. Per la nuova Carta del docente 20252026, invece, sarà necessario attendere gennaio. Carta del docente, piattaforma attiva. La riapertura della Carta del docente avviene mentre è ancora in corso l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 1272025, convertito nella Legge 1642025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta del docente, piattaforma riattivata per i residui: tagli in vista nel 2026