Carta del docente piattaforma riattivata per i residui | tagli in vista nel 2026
La Carta del docente è tornata operativa da martedì 19 novembre 2025, dopo settimane di incertezze e proteste. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di anticipare l’accesso alla misura, consentendo ai docenti interessati di utilizzare i fondi residui dell’ anno scolastico 20242025 e le somme riconosciute a seguito di sentenze favorevoli. Per la nuova Carta del docente 20252026, invece, sarà necessario attendere gennaio. Carta del docente, piattaforma attiva. La riapertura della Carta del docente avviene mentre è ancora in corso l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 1272025, convertito nella Legge 1642025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
