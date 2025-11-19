Carta del docente | piattaforma riattivata per i residui 2024 25 e sentenze 30 minuti per le operazioni
Da oggi, martedì 19 novembre 2025 alle ore 12:00, è nuovamente attiva la piattaforma Carta del docente. I docenti interessati possono tornare a utilizzare i fondi residui dell’anno scolastico 20242025, così come le somme riconosciute in seguito a sentenze favorevoli. L'articolo Carta del docente: piattaforma riattivata per i residui 202425 e sentenze. 30 minuti per le operazioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
