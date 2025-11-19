carrozzina per francesco dal viola club

Calcio, tifo e solidarietà per aiutare un bambino che dalla nascita convive con una grave malformazione. Un grande gesto che porta la firma dei Viola Club del Valdarno, riuniti nella community "Valdarno – Una terra, un solo colore". I tifosi gigliati hanno infatti donato una nuova carrozzina a Francesco, un ausilio speciale che gli permetterà di poter praticamente vivere la vita di tutti i giorni alla pari di tanti suoi coetanei più fortunati di lui. La consegna ufficiale si è svolta sabato scorso al Circolo Bocciofilo di Terranuova Bracciolini, alla presenza dei genitori del piccolo e di numerosi sostenitori viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

