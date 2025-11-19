Carrozzina per Francesco dal Viola Club
Calcio, tifo e solidarietà per aiutare un bambino che dalla nascita convive con una grave malformazione. Un grande gesto che porta la firma dei Viola Club del Valdarno, riuniti nella community "Valdarno – Una terra, un solo colore". I tifosi gigliati hanno infatti donato una nuova carrozzina a Francesco, un ausilio speciale che gli permetterà di poter praticamente vivere la vita di tutti i giorni alla pari di tanti suoi coetanei più fortunati di lui. La consegna ufficiale si è svolta sabato scorso al Circolo Bocciofilo di Terranuova Bracciolini, alla presenza dei genitori del piccolo e di numerosi sostenitori viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torpignattara in carrozzina con Dario Di Francesco Un giro a Torpignattara con Dario Di Francesco, atleta in carrozzina. Barriere, marciapiedi, ostacoli: li affrontiamo tutti per mostrare cosa significa vivere una città davvero inclusiva. Tra chiacchiere, colazione - facebook.com Vai su Facebook
Carrozzina per Francesco dal Viola Club - Calcio, tifo e solidarietà per aiutare un bambino che dalla nascita convive con una grave malformazione. Riporta lanazione.it
Gesto di solidarietà dei Viola Club del Valdarno - I tifosi della Fiorentina hanno donato una nuova carrozzina a Francesco, un bambino del territorio nato con una grave malformazione. Da msn.com