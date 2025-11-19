Carosello torna protagonista su Rai 1 | il film con Giorgio e Martino racconta un’epoca

Nel 1957 la televisione entra nelle case degli italiani e diventa subito un fenomeno sociale. Chi può permettersi una tv la guarda in salotto, mentre negli altri luoghi della comunità – dai cortili ai bar – ci si raduna per seguire i primi programmi Rai. Tra questi nasce Carosello, un programma destinato a cambiare per sempre il modo in cui il Paese immagina, sogna e consuma. Proprio dietro le quinte di questa trasmissione prende forma il film tv Carosello in Love, diretto da Jacopo Bonvicini e prodotto da Groenlandia con Rai Fiction. Il debutto è previsto su Rai 1 domenica 30 novembre in prima serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Carosello torna protagonista su Rai 1: il film con Giorgio e Martino racconta un’epoca

