Carosello in Love | in arrivo su Rai1 una storia d' amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

La prima serata di Rai1 ci regala un appuntamento speciale. Domenica 30 novembre 2025 arriva il Film TV Carosello in Love, una storia d'amore e una vera e propria dichiarazione d'amore per la TV, capace di far sognare e innamorare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Carosello in Love: in arrivo su Rai1 una storia d'amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

Approfondisci con queste news

Roma : conferenza stampa e photocall per la presentazione della nuova fiction Rai “Carosello in Love”. Protagonisti Giacomo Giorgi e Ludovica Martino Foto Stefano Colarieti/LaPresse #lapresse #Rai #caroselloinlove #FictionRai #Roma #ViaTeulada #TV #S Vai su X

Carosello in Love in onda il 30 novembre su Rai 1. Nel cast ci sono Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, giovanissimi protagonisti del film tv che racconta una pietra miliare della televisione italiana - facebook.com Vai su Facebook

Carosello in Love: in arrivo su Rai1 una storia d'amore fatta di sogni con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino - Domenica 30 novembre 2025 arriva il Film TV Carosello in Love, una storia d'amore e una vera e propria dichiarazione d'amore per la TV, capa ... Secondo comingsoon.it

Il magico mondo di “Carosello” diventa un film, il 30 novembre in prima serata su Rai1 - Ne sono protagonisti Ludovica Martino e Giacomo Giorgio (per la regia di Jacopo Bonvicini) nei panni rispettivamente di Laura e Mario, giovane affascinata dalla potenza magnetica della tv lei e ... Si legge su msn.com

“Carosello in Love”, Giacomo Giorgio: «Oggi sembra non si possa più fallire» - Fare un film sul programma che più di ogni altro ha segnato l’immaginario collettivo – e che vive ancora oggi ... Riporta msn.com