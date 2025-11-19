Carolyn Smith su Francesca Fialdini | Non è detta l’ultima parola può accadere un miracolo
Carolin Smith è da vent’anni uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle: severa ma sorridente, rigorosa ma capace di emozionarsi, una vera istituzione per il pubblico italiano. Scozzese di nascita ma ormai italiana d’adozione, Smith porta nel mondo la nostra cultura attraverso la danza e il suo racconto appassionato. In occasione della Giornata dell’Italiano nel Mondo, l’abbiamo incontrata per parlare del suo rapporto con il nostro Paese, del potere universale dell’arte e dell’edizione in corso di Ballando, tra grandi talenti e qualche inevitabile imprevisto. Ecco cosa ci ha raccontato Carolin Smith, oggi è una giornata dedicata all’italiano nel mondo e chi meglio di te, che ormai sei italiana — lo possiamo dire — parli benissimo e tutto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
