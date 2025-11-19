Carolin Reiber e Bibi Johns chi sono le amiche delle gemelle Kessler
La scomparsa delle gemelle Kessler chiude un capitolo che ha segnato la tv europea per decenni, lasciando un mix di ricordi, stile e complicità che molti ancora associano al loro nome. Accanto alla loro storia scintillante c’erano anche persone importanti: amiche che hanno attraversato con loro anni di palcoscenico e vita vera. Tra queste, Carolin Reiber e Bibi Johns: due figure diverse per percorso e personalità, ma entrambe legate alle Kessler da un affetto che ha resistito al tempo. Chi è Carolin Reiber. Carolin Reiber è stata per anni una presenza familiare della tv tedesca: il volto dei programmi del pomeriggio, negli speciali festivi, negli eventi che fanno parte della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Dilei.it
