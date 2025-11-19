Carmen Consoli scatena la polemica | ironia su Meloni pupazzetto

Durante un incontro su poesie e musica all’Università di Palermo, Carmen Consoli ha trasformato una riflessione sulla lingua siciliana in un momento di satira politica che ha rapidamente acceso il dibattito. La cantautrice ha raccontato un incubo immaginario in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni appariva come uno di quei pupazzetti che, se premuti sulla pancia, fanno uscire gli occhi. Una battuta accolta con risate dal pubblico, ma che ha provocato la reazione immediata di Fratelli d’Italia. “Mi è parsa come ‘sto pupazzetto”, ha detto la ‘cantantessa’, rievocando poi la polemica nata mesi fa, quando aveva dichiarato che sarebbe partita “senza esitazioni verso Gaza ” se avesse avuto una barchetta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

