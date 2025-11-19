Carmen Consoli dipinge la Meloni come un pupazzetto incazzatissimo la redazione di FdI | Che triste declino

Carmen Consoli paragona Meloni ai "pupazzetti con gli occhi che escono" e Fratelli d'Italia attacca la cantautrice: "Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Insultare Giorgia Meloni per il suo aspetto fisico è diventata una vera e propria cantilena. Carmen Consoli, cerchi davvero la ribalta in questo modo? Che triste declino. Vai su X

https://recensiamomusica.com/?p=143761&fsp_sid=53 Carmen Consoli, la scaletta 2025 del concerto di Catania - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Consoli stecca all'università. "Insulta Meloni per il suo aspetto" - Un'ossessione per Giorgia Meloni, quella della galassia vicina alla sinistra, che si traduce spesso con fastidiosi riferimenti all'aspetto ... Scrive iltempo.it

"Le escono gli occhi". Carmen Consoli fa il comizio all'università e insulta Meloni - La cantante è tornata su quanto detto in merito alla Flotilla e a Gaza e ha attaccato il centrodestra: "È inutile che vi studiate il saluto romano se poi non conoscete l'italiano" ... Segnala ilgiornale.it

Fratelli d'Italia se la prende con Carmen Consoli: «Ha insultato Giorgia Meloni, che triste declino» - Sui profili ufficiali del partito è stato postato un estratto video e l'attacco alla cantantessa. Lo riporta lasicilia.it