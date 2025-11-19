carmela da record ha festeggiato i 106 anni

La bellezza di 106 anni. Li ha compiuti, il 14 novembre scorso, la signora Carmela Fiorillo. La ultracentenaria vive nella residenza per anziani dell’Asp Seneca e qui si sono recati il sindaco, Giuseppe Vicinelli e l’assessore alle Politiche Sociali, Palmina Rollino per complimentarsi con lei. Gli amministratori le hanno portato un presente e le hanno consegnato, a nome dell’amministrazione comunale, una pergamena per questo ragguardevole traguardo raggiunto. Carmela, nata a Trivigno, in provincia di Potenza, è una donna ancora molto lucida, e come racconta il nipote Enrico: "Ne ha passate di tutti i colori; ha un occhio di vetro da quando aveva 8 anni ed ora è un po’ sorda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

