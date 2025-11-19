Carlos Alcaraz non si nasconde | Io e Sinner ossessionati l’uno dall’altro Quando persi con Nadal alle Olimpiadi…

Carlos Alcaraz ha rinunciato alle Finals di Coppa Davis a causa di un problema fisico emerso durante le ATP Finals. Il numero 1 del mondo non ha potuto fornire il proprio aiuto alla Spagna nella rincorsa verso l’Insalatiera e il cammino degli iberici sul cemento indoor di Bologna si preannuncia decisamente arduo senza la loro stella, a cominciare dal quarto di finale contro la Cechia in programma giovedì 20 novembre. Il campione in carica di Roland Garros e US Open si è chiamato fuori a causa di un edema all’ischiotibiale della gamba destra, dando così appuntamento al 2026. Carlos Alcaraz ha parlato del suo grande rivale Jannik Sinner in un’intervista concessa a Marca: “ Lui ha perso due o tre partite negli ultimi due anni e la maggior parte sono state contro di me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz non si nasconde: “Io e Sinner ossessionati l’uno dall’altro. Quando persi con Nadal alle Olimpiadi…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"AVERE IL N.1 AL MONDO È IMPORTANTE" Carlos Alcaraz non ci sarà a Bologna, un problema muscolare accusato già nella finale di Torino lo ha messo ko Il capitano David Ferrer ha commentato così la sua assenza: "Per la squadra sarebbe stato i Vai su X

Dopo Sinner, la #CoppaDavis perde anche il numero 1 al mondo. Carlos Alcaraz, fresco di sconfitta alle Atp Finals, ha annunciato la rinuncia all’ultimo appuntamento stagionale di Bologna per infortunio #Alcaraz: «Mi dispiace molto annunciare che n - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz si racconta: “Io e Sinner siamo ossessionati l’uno dall’altro” - 1 al mondo: "Non sono neanche vicino al livello dei Big Three. Lo riporta ubitennis.com

Alcaraz: “Io e Sinner ossessionati l’uno dall’altro. Big Three? Sono ancora molto lontano” - Il tennista spagnolo numero uno al mondo ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di Marca. Come scrive tennisitaliano.it

Alcaraz, smash a Sinner: "Ossessionato da me, le partite che perde ci sono io dall'altra parte" - Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Lo riporta tuttosport.com