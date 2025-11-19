Carlo Verdone riceve fascia tricolore da Gualtieri sindaco per un giorno nel suo 75esimo compleanno – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2025 Carlo Verdone in Campidoglio per vestire simbolicamente i panni del “sindaco per un giorno” in occasione del suo 75esimo compleanno. "Adesso ti comando", ha scherzato con Gulatieri, per poi dettare i primi punti del suo programma: "Tapperemo le buche. Ma prima prosciughiamo il Tevere". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
