Tra poche settimane si potranno acquistare (ma è già possibile prenotarle) le Pinelle, "le caramelle del buon augurio" protagoniste della campagna di Natale 2025 del progetto ProPositivi a sostegno degli empori di Sondrio e di Morbegno realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina e il consorzio di cooperative sociali Sol.Co Sondrio. "I dati sulla povertà sono allarmanti– osserva il presidente di Fondazione Pro Valtellina e componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo Marco Dell’Acqua – e grazie al progetto ProPositivi e alla collaborazione con il terzo settore possiamo sostenere le persone in crescente difficoltà: raggiungendo una raccolta di 90mila euro, ne riceveremo altrettanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caramelle contro la povertà. Pinelle, una scatola per una spesa. Il Natale finanzia gli aiuti ai fragili