caracas il nuovo singolo dei modivari fuori il 21 novembre

Dal 21 novembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming Caracas, il nuovo singolo dei Modivari (Matilde Dischi). “Non c’è niente di più spaventoso di inseguire una chimera”. I Modivari tornano con un nuovo singolo croccante dal tiro indie groove intitolato “Caracas”, con Matteo Bottini ancora una volta alla produzione artistica. La città non è una meta geografica, bensì una metafora del limite estremo, un punto lontano, quasi surreale, in cui ci si ritrova dopo un’interminabile fuga. Il dualismo sogno-incubo prende forma grazie a voci fluide ed eteree che fluttuano su un ritmo funky-oriented, trascinando chi ascolta in un vortice di sensazioni opposte, tra la tensione emotiva e la liberazione spirituale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

