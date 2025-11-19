carabinieri il colonnello marco keten in visita alla sezione anc di benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Colonnello Marco Keten, ha fatto visita alla locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Accolto dal coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Antonio Perrone, dal Presidente Elio Adamo, dagli appartenenti all’Arma in congedo e dai soci simpatizzanti, ha visitato i locali insistenti all’interno del Comando Provinciale ed intitolati al Maresciallo d’alloggio dell’Arma dei Carabinieri M.O.V.M. “alla memoria” Francesco Pepicelli. Nel corso della visita, il Presidente Adamo ha illustrato e descritto al Comandante le attività della Sezione, estrinsecate anche attraverso servizi di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali, sottolineando il ruolo di aggregazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri tra gli appartenenti all’Arma in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita da tutti come la grande famiglia dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

