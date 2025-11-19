Carabinieri il colonnello Marco Keten in visita alla sezione ANC di Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Colonnello Marco Keten, ha fatto visita alla locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Accolto dal coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Antonio Perrone, dal Presidente Elio Adamo, dagli appartenenti all’Arma in congedo e dai soci simpatizzanti, ha visitato i locali insistenti all’interno del Comando Provinciale ed intitolati al Maresciallo d’alloggio dell’Arma dei Carabinieri M.O.V.M. “alla memoria” Francesco Pepicelli. Nel corso della visita, il Presidente Adamo ha illustrato e descritto al Comandante le attività della Sezione, estrinsecate anche attraverso servizi di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali, sottolineando il ruolo di aggregazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri tra gli appartenenti all’Arma in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita da tutti come la grande famiglia dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sassari, Colonnello Antonio Maione, ha accolto presso la sede del Comando Provinciale 33 nuovi Carabinieri, recentemente assegnati alle Stazioni e ai Reparti dell’intera provincia....... - facebook.com Vai su Facebook
San Bartolomeo in Galdo, il Colonnello Marco Keten in visita alla Compagnia dei Carabinieri - Il Colonnello Marco Keten, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha visitato la Compagnia di San Bartolomeo in Galdo incontrando autorità e militari. fremondoweb.com scrive
Carabinieri, il nuovo comandante provinciale Keten in visita alla Compagnia di Montesarchio - Primi giorni intensi nel Sannio per il Colonnello Marco Keten, da poco alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. Da ntr24.tv
Carabinieri, il colonnello Marco Keten in visita alla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo Cronaca - Nella giornata di ieri il colonnello Marco Keten, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Benevento, ha effettuato la sua prima visita alla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, importante ... Riporta msn.com