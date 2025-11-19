Capodanno 2026 al ristorantino pizzeria Leone | cena speciale nel cuore della città
Per la notte di San Silvestro 2025, il Ristorantino Pizzeria Leone — da anni punto di riferimento per chi ama il pesce fresco in centro città — propone una cena di Capodanno pensata per chi vuole festeggiare con gusto in un’atmosfera accogliente e conviviale.Il Menù della FestaLa serata prevede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il nuovo anno inizia da qui, tra un calice che tintinna e un sorriso che vale più di mille buoni propositi. - Il Pranzo di Capodanno al Ristorantino Leone è l’occasione perfetta per salutare il 2025 con gusto e iniziare il 2026 nel modo più bello: a tavola, con ch - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno 2026: idee di viaggio tra tradizione e nuove esperienze - La notte di San Silvestro non è soltanto un passaggio da un anno all’altro, ma anche un’occasione per ... Si legge su atnews.it