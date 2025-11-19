Capodanno 2026 al ristorantino pizzeria Leone | cena speciale nel cuore della città

Palermotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la notte di San Silvestro 2025, il Ristorantino Pizzeria Leone — da anni punto di riferimento per chi ama il pesce fresco in centro città — propone una cena di Capodanno pensata per chi vuole festeggiare con gusto in un’atmosfera accogliente e conviviale.Il Menù della FestaLa serata prevede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Capodanno 2026: idee di viaggio tra tradizione e nuove esperienze - La notte di San Silvestro non è soltanto un passaggio da un anno all’altro, ma anche un’occasione per ... Si legge su atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Capodanno 2026 Ristorantino Pizzeria