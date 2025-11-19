Capo Plaza pubblica il video del nuovo singolo Ogni male

È online il video di Ogni Male, il nuovo singolo di Capo Plaza, contenuto in Hustle Mixtape Vol. 2, una vera e propria raccolta di banger, in cui Plaza riafferma la sua identità e la sua visione, unendo tecnica, carisma e autenticità e che entrato tra i brani più ascoltati nella chart globale di debutto di Spotify, rimane ancora in cima alle classifiche di vendita. Il video è interamente girato nella sua città natale, Salerno che lo ha cresciuto, celebrando le proprie origini e il percorso che lo ha portato a diventare uno dei volti più rappresentativi della scena urban italiana.

