Canzi in conferenza | Partita quasi perfetta? No perfetta Il Lione può fare 3 gol a tutti chi dice il contrario non capisce di calcio

Juventusnews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sfida pareggiata in Champions col Lione. (inviato a Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Lione. PARTITA QUASI PERFETTA? – « La definirei perfetta perché tre gol con loro li hanno presi tutti, quindi poteva essere quasi una base di partenza. Farne tre noi è stato complicato. Rimane l’amaro in bocca. Mai sarei rimasto soddisfatto da una rimonta dal 3-0 al 3-3, di solito le altre volte ero avvelenato. Oggi lo sono. Spiace, però va bene ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

canzi in conferenza partita quasi perfetta no perfetta il lione pu242 fare 3 gol a tutti chi dice il contrario non capisce di calcio

© Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Partita quasi perfetta? No, perfetta. Il Lione può fare 3 gol a tutti, chi dice il contrario non capisce di calcio»

Scopri altri approfondimenti

canzi conferenza partita quasiCanzi: “Partita perfetta. Spiace per il pareggio ma sono orgogliosissimo di queste ragazze" - Massimiliano Canzi ha parlato dopo la gara di Champions League contro il Lione. Riporta tuttojuve.com

canzi conferenza partita quasiJuventus Women, Canzi: “Con una rimonta dal 3-0 al 3-3 dovrei essere avvelenato, oggi sono soddisfatto” - 0 con Beccari, Cambiaghi e Tatiana Pinto le francesi sono riuscite a rimontare terminando ... Secondo gianlucadimarzio.com

Canzi in conferenza: «Serve partita perfetta, Lione stratosferico. Calendario? Simpatica coincidenza» - Canzi in conferenza: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women alla vigilia del match con il Lione. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Canzi Conferenza Partita Quasi