Canzi in conferenza | Partita quasi perfetta? No perfetta Il Lione può fare 3 gol a tutti chi dice il contrario non capisce di calcio

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza al termine della sfida pareggiata in Champions col Lione. (inviato a Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Lione. PARTITA QUASI PERFETTA? – « La definirei perfetta perché tre gol con loro li hanno presi tutti, quindi poteva essere quasi una base di partenza. Farne tre noi è stato complicato. Rimane l’amaro in bocca. Mai sarei rimasto soddisfatto da una rimonta dal 3-0 al 3-3, di solito le altre volte ero avvelenato. Oggi lo sono. Spiace, però va bene ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

