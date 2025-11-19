Cantone verso la Procura di Salerno | l’ex capo dell’Anac rinuncia alla corsa per Napoli Nord Al suo posto andrà Airoma
Domenico Airoma sarà il nuovo procuratore di Napoli Nord, mentre Raffaele Cantone andrà a Salerno. Si sblocca dopo mesi di stallo il derby per le procure vacanti in Campania, che vedeva opposti due pesi massimi: Cantone, ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e attuale procuratore di Perugia, e Airoma, capo dei pm di Avellino, vicino al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Entrambi volevano trasferirsi ad Aversa (Caserta) per guidare l’ufficio inquirente di Napoli Nord, il più giovane d’Italia, istituito nel 2013 come presidio antimafia in un territorio ad alta densità camorristica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
