Cantiere svincolo al Bione cambia la viabilità | come e quando

Leccotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la viabilità in zona Bione. Nel contesto del cantiere per l’adeguamento dello svincolo, a partire da lunedì 24 novembre e fino a martedì 30 dicembre, in via Buozzi verranno chiusi i raccordi dall’attraversamento ciclopedonale verso via Don Ticozzi e all’altezza dell’ingresso della rampa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cantieri a Bologna, in via Massarenti i lavori sono in anticipo: cosa cambia dal 21 luglio - Bologna, 18 luglio 2025 — Da lunedì 21 luglio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Massarenti entreranno nella loro fase conclusiva, e si sposteranno sul tratto compreso tra via Azzurra e ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tram, nuovo cantiere in via Matteotti. Come cambia la viabilità tra la stazione e la Bolognina - La nuova area di intervento, concentrata nella parte est della carreggiata, lascerà libera alla circolazione una corsia per senso di marcia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cantiere in via San Biagio, cambia il senso di marcia in due strade - E’ stata disposta l’inversione del senso di marcia di due vie della... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Svincolo Bione Cambia