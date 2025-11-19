Canta ancora

La splendida voce di Saba De Rossi, fresca finalista di Io Canto Senior, vi aspetta venerdì 28 novembre alle ore 21 al Cinema Rex per sostenere il progetto di Biomonitoraggio dei metalli nelle unghie dei bambini promosso da ISDE (Medici per l’Ambiente) di Padova.Ingresso unico 12 euro. Prevendite. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

17 novembre buon compleanno alla splendida attrice e cantante italiana Lina Sastri ? #LinaSastri Vai su X

Una splendida giornata di sole, in una domenica di fine ottobre, ha accompagnato gli amici del Cai di Vittorio Veneto che, dall’abitato di Sonego e dalla località “La briglia” poco più avanti, si sono dati appuntamento alla grotta della Madonna dell’Agnelezza p - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, il presidente Maduro canta “Imagine” per invocare la pace, mentre cresce la tensione con gli Stati Uniti - Durante un evento pubblico a Caracas, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha cantato il celebre brano “Imagine”, di John Lennon, invocando la pace nel mezzo delle crescenti tensioni con gli Stati ... blitzquotidiano.it scrive

A San Michele Mondovì la rassegna corale “L'Italia canta” - Sabato 22 novembre alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì6, si terra6 la tradizionale rassegna corale “L’Italia canta”, con l’organizzazione della Corale Due Torri- Scrive targatocn.it

Il video della premier Meloni che canta e balla "chi non salta comunista è" - Il balletto sul palco del Palapartenope di Napoli, avvenuto al termine del comizio a favore della candidatura di Cirielli alle regionali in Campania, ha innescato la dura reazione del centrosinistra. Si legge su today.it