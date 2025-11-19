Candidati Globe Soccer Awards 2025 Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz dalla Serie A per il premio di miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo Un riconoscimento prestigioso che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, lo status internazionale di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è stato ufficialmente inserito nella lista dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Yildiz candidato ai Globe Soccer Awards 2025 per Best Emerging Player: possibile riconoscimento per il talento della Juventus. Chi sono gli altri giocatori in corsa - Yildiz è tra i candidati ai Globe Soccer Awards 2025 per Best Emerging Player: possibile riconoscimento per il numero 10 bianconero Un riconoscimento prestigioso che certifica, se ancora ce ne fosse b ... Si legge su juventusnews24.com

Il PSG domina le liste dei candidati all’apertura della prima fase di voto dei 16esimi BEYOND Developments Globe Soccer Awards - L’evento si terrà domenica 28 dicembre 2025 presso l'Atlantis The Royal di Dubai e durante la serata verranno assegnati premi per le 15 categorie principali ... Lo riporta msn.com

Globe Soccer Awards 2025, c'è Yildiz tra i candidati: è l'unico giocatore della Juventus presente - Kenan Yildiz tra i possibili vincitori del "best emerging player": se la giocherà anche con l'ex Juventus Dean Huijsen. Scrive ilbianconero.com