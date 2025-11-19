Il Progetto Rozzano comprenderà un polo universitario. È quanto emerso dall’incontro di ieri nella sala consiliare con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Si tratta del primo incontro di un progetto che coinvolge università, centri di ricerca, scuole di Alta di formazione artistica, musicale e coreutica. Ogni attore coinvolto presenterà dei progetti da poter attuare nelle strutture che riqualificheremo", ha dichiarato il ministro. Il polo, su indicazione del Ministero, riguarderebbe ambiti come Scienze Motorie, Arti Visive, Design e Musica e sorgerebbe in una delle strutture in fase di riqualificazione in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campus universitario a Rozzano. La promessa del ministro Bernini. E il sogno Capitale della Cultura 2028